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Dizi

Yargı 14. bölüm izle tek parça! Yargı 14. bölüm full izle PuhuTv!

Yargı, 14. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı dizinin önceki bölümünde hastaneden kaçan Engin'in arabasına gizlenen Ceylin, ormanda elinde silahla uyanmıştı. Engin'in peşine düşen polis başka bir ihbar alır. Bir erkek cesedinin bulunduğunu öğrenen Metin dehşete düşer. Ceset Engin'e mi ait? Yargı 14. bölüm full izleme Puhutv ve Kanal D bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı 14. Bölüm izle tek parça!

19 Aralık 2021 Pazar 20:23 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 20:23
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Yargı 14. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 14. bölümde Ormanda tek başına elinde silahla bulunan Ceylin zor durumdadır. İfade için çağırıldığında Ilgaz da Ceylin'in yanından ayrılmaz. Ancak Ceylin başına gelenleri hatırlamadığını söyler. Ceylin'e bunu kim yaptı? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 14. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 14. bölüm full izle PuhuTv!

YARGI 14. BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 14. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

YARGI 14. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Engin, kitap okurken sayfalardaki zehirden dolayı yığılmıştı. Yeni bölümde zehirlenen Engin hastaneye kaldırılıyor. Ceylin ise Engin'in kaçacağını anlıyor... Ceylin, Engin'e engel olabilecek mi? İşte Yargı 14. bölüm özeti.

YARGI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 14. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

CEYLİN ŞOKTAN ÇIKAMIYOR!

Engin'in kaçacağını anlayıp onu takip eden Ceylin karanlık bir ormanda şok içinde uyanmıştır. Her yerde Ceylin'i arayan Ilgaz ise korku doludur. Engin'in peşine düşen polis başka bir ihbar alır. Bir erkek cesedinin bulunduğunu öğrenen Metin dehşete düşer.

Ceylin'in başına neler geldi? Engin nerede? Bulunan erkek cesedi kime ait?

CEYLİN BAŞINA GELENLERİ HATIRLAMIYOR!

Ormanda tek başına elinde silahla bulunan Ceylin zor durumdadır. İfade için çağırıldığında Ilgaz da Ceylin'in yanından ayrılmaz. Ancak Ceylin başına gelenleri hatırlamadığını söyler.

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