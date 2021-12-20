Kalp Yarası 25 bölüm full izle Youtube! Kalp Yarası 25. bölüm izle!

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:49

Kalp Yarası 25. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 25. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 25. bölüm full izle Youtube!

Kalp Yarası 25. bölümüyle 20 Aralık 2021 Pazartesi akşamı Atv'de... ATV KALP YARASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KALP YARASI 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Kalp Yarası'nın son bölümünde birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur.

Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.