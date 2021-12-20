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Dizi

Kalp Yarası 25 bölüm full izle Youtube! Kalp Yarası 25. bölüm izle!

Kalp Yarası 25. bölümde Ayşe ve Ferit'in düğünü izleyenleri duygulandırdı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 25. bölümde Ayşe'nin Ferit'e söylediği 'Her şey seninle güzel sevgilim...' sözü damga vurdu. Ferit ve Ayşe, sonunda mutlu olmak için vir adım atmış, evlenmeye karar vermiştir. Kalp Yarası 25. bölümü izlemek isteyenler, Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirler. Kalp Yarası 25. bölüm full izle!

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:49
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Kalp Yarası 25. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 25. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 25. bölüm full izle Youtube!

Kalp Yarası 25. bölümüyle 20 Aralık 2021 Pazartesi akşamı Atv'de... ATV KALP YARASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KALP YARASI 25. BÖLÜM İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 25. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Yarası'nın son bölümünde birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur.

Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

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