20 Aralık 2021 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:48

Üç Kuruş 8. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 8. bölümde Kartal, Ferhan'ı bulmaya çalışıyor. Efe'nin kendisine bu konuda mantıkla hareket etmesini söylemesiyle ikilemde kalan Kartal, "Ferhan'ın meselesi değil, bu benim meselem" diyerek amacını belli ediyor. Peki Kartal, Ferhan'ı bulabilecek mi? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 8. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 8. Bölüm izle Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 8. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un yeni bölümünde Efe'nin Kartal'ın evinde onun ailesiyle birlikte yemek yediği sahnede Bahar'la tanışmaları dikkat çekiyor. Efe ve Leyla'nın sözlü atışmaları devam ederken "İkili arasındaki buzlar eriyecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş, 8. bölümüyle ekrana geldi.

Kartal'a Ferhan'dan mesaj geliyor. Bu mesaj sonrası yaşanan kovalamaca heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Kimliği ortaya çıkan İrfan'ın şehirden kaçmaktan başka yolu yoktur.

Üç Kuruş 8. Bölümde Ferhan, Leyla'nın karşısına çıkıp kim olduğunu söylüyor. Bu karşılaşma sonrasında neler yaşanacak?

Kartal ve Efe ellerindeki "takma" isimle İrfan'ın peşine düştüklerinde beklemedikleri birinin radarına girerler.

İrfan ortalardan kaybolmadan önce annesinin ısrarı ile Kartal'a bir şans daha verir ve Kartal'a hayatının en çetin ikilemlerinden birini yaşatır.

Efe, bir yandan Leyla ile arasını düzeltmeye çalışırken bir yandan da Kartal'ı İrfan'dan korumaya çalışır. Öte yandan İrfan'ın bir sonraki adımı Kartal ile Efe'yi hiç beklemedikleri bir yerden vuracaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.