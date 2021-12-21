20 Aralık 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Kalp Yarası, Yarası reyting sıralaması

21 Aralık 2021 Salı 09:17 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 09:17

20 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Kolonya Cumhuriyeti, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 20 Aralık 2021 reyting sonuçları

20 Aralık Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

20 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.

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