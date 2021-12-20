20 Aralık 2021 Pazartesi 20:32 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 20:32

Yasak Elma 125. son bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 125. bölümde Ömer ile oynadığı oyun, Kumru'nun başına iş açar. Diğer yandan Doğan'ın karısının söz ettiği ve herkesin hayatını değiştirecek olan Sami bey kimdir? Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 125. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde. Yasak Elma 125.Bölüm İzle!

YASAK ELMA 125. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

YASAK ELMA 125. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 125. son bölümde

Kumru Ömer'le yaklaşmaya devam ederken, Yıldız Kumru'nun davranışlarını şüpheli bularak araştırmaya başlar.

Çağatay ise Yıldız'dan bir an önce boşanarak Kumru'nun oyununa bir son vermek istiyordur...

Yıldız Kumru'nun davranışlarını şüpheli bularak ona bir oyun oynar. Ömer'in ailesini eve çağırarak Kumru ile tanışmalarını sağlar. Bu oyunda çok eğlenen Yıldız, Kumru'yu pes ettirebilecek mi?

Diğer yandan Doğan'ın karısı gizemli bir adamdan bahseder. Kumru'nun annesinin "Hayatımızı Değiştirecek Olan Sami Bey Bu!" sözleri izleyiciyi meraklandırdı. Sami bey kimdir?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

FOX tv'nin eğlenceli dizisi Yasak Elma'nın önceki bölümünde Yıldız'ın eve dönmesi, Çağatay'ın planını alt üst eder.

Yasak Elma son bölümde intikam almak için Çağatay'ın haberi olmadan evde organizasyon düzenleyen Yıldız, nikah tazeler. Çağatay ise şaşkın ve sinirli bir şekilde Yıldız'a "Bunun hesabını sana soracağım" der.

Yıldız, Kumru'nun Çağatay'ı bir daha affetmeyeceğine emindir. Ne var ki Kumru'nun aklında başka bir şey vardır...