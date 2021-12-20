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Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölüm izle Youtube! Alparslan Büyük Selçuklu 7. Bölüm full izle!

Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölümde Sultan Tuğrul, Alparslan'ı Selçuklu topraklarına girmekten men eder. Alparslan ise namsız, nişansız bir nefer olarak yoluna devam edecektir. İşte Selçuklu Alparslan 7. Bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölüm izle Youtube!

20 Aralık 2021 Pazartesi 15:59 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:59
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TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, 7. bölümüyle ekrana geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölümde Alparslan, Kekavmenos'u öldürüp, annesinin kanının döküldüğü Vaspurakan topraklarını alana dek durmamaya ant içer. Haneden tarafından reddedilen Alparslan'ın bu yolculuğunda ona kimler eşlik edecek? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Selçuklu Alparslan 7. bölümüyle 20 Aralık 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT1'de.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜM FULL İZLE

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 7. bölümüyle ekrana geldi.

Selçuklu Alparslan 7. bölümde Alparslan'ın veliahtlığı reddetmesi, herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanır.

Alparslan ise annesinin katili Kekavmenos'tan intikam almak ve Vaspurakan'ı Türklere yurt etmek için farklı bir yol seçer.

Sultan Tuğrul, Alparslan'ı Selçuklu topraklarına girmekten men eder.

Alparslan'ın seçtiği bu yol, Bizans'ın hiç beklemediği bir hamledir ve bu hamle, kendi içlerinde büyük bir teyakkuza neden olur.

Kekavmenos'un Alpagut'a Akça'yı vurdurmasının altında ise Kekavmenos'un bambaşka bir amacının olduğu ortaya çıkar. Akça ve Alpagut'un ortak davası, devam edebilecek midir?

Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölümde Alparslan'ın hanedan haklarından feragat etmesinin ardından, onun kuyusunu kazmak isteyenlerin sesi daha da yükselir.

Alparslan, Kekavmenos'u öldürüp, annesinin kanının döküldüğü Vaspurakan topraklarını alana dek durmamaya ant içer. Haneden tarafından reddedilen Alparslan'ın bu yolculuğunda ona kimler eşlik edecek?

Alparslan, tüm bu engelleri aşıp inandığı yolda zafere yürüyebilecek midir?

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