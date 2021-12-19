19 Aralık 2021 Pazar 17:50 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 17:50

Teşkilat 27. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyecek. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her Pazar izlenme rekoru kıran Teşkilat 27. bölüme Serdar'ın üzerinde bomba düzeneği olan teröristi vurması damga vurdu. Teşkilat 27.bölümde Teröristler havalimanında yolcuları ve mürettebatı rehin alır. Ekip olağanüstü bir çaba verirken Serdar'ın tek bir hamlesi herkesin sonu mu olacak? Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 27. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm saat 20.00'de TRT1'de)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın son bölümüne Serdar'ın Zehra'yı kurtarabilmek için verdiği mücadele damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 27. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 27. bölüm full izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

Teşkilat 27. bölümDE Havaalanına yapılan baskın ülke gündemine bomba gibi düşer. Ekip bu baskını bertaraf etmek için dört koldan çalışmalara başlar.

İçeride olan Serdar, hem rehineleri hem Zehra'yı kurtarmaya çalışırken büyük bir tehlikenin geldiğinden habersizdir.

Saldırıyı yapanların amacı görünürde Doğu Akdeniz sözleşmesi gibi dursa da sürpriz olaylar karargahta bomba etkisi yaratır. Bu saldırı gerçekten bir terör saldırısı mıdır?

Yıldırım'ın planıyla beraber devreye giren maskelilerin yeni oyunları tahmin edilenden çok daha büyüktür.

Nemesis için düğmeye basılmıştır. Serdar'ı ve tüm ekibi artık daha zorlu bir yolculuk beklemektedir. Ve bu yolculuk geçmişin de kapılarını açacaktır.

Teröristler, devleti rehineleri öldürmekle tehdit eder. Zehra da rehineler arasındadır. Ekip, Üzerinde bomba düzeneği olan bu kişilerden vatandaşları korumak için harekete geçer.

Serdar ise Zehra'yı kurtarabilmek için elinden geleni yapar. Vatandaşlar kurtulabilecek mi? Serdar, bombalı teröriste ateş edince neler olacak?