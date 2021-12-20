19 Aralık 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat reyting sonuçları

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:32

19 Aralık 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı. Pazar akşamı; Kim Milyoner Olmak İster, Masterchef Türkiye, Kibar Feyzo, Teşkilat, Yargı, Düğün Dernek, Mahkum izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 19 Aralık 2021 reyting sonuçları

19 Aralık Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

19 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.



AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Yargı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. İşte reyting sonuçları

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