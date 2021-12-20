İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2021 Pazartesi / 16 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4488
  • EURO
    19,6539
  • ALTIN
    1009.63
  • BIST100
    2085.85
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Camdaki Kız 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı| ''Anne Olacağım!'' Camdaki Kız 25. bölümde neler olacak?
Dizi

Camdaki Kız 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı| ''Anne Olacağım!'' Camdaki Kız 25. bölümde neler olacak?

Camdaki Kız 25. bölümden 2. fragman ekrana geldi. Yayınlanan fragmanda Muzo, Hayri'ye Meliha'ya aşık olduğunu söylüyor. Nalan ile Feride arasında da bir yüzleşme yaşanır. Nalan, annesine kendisini sevmediği için sitem ediyor. Ancak anne olduğunda kendisini anlayabileceğini söyleyen Feride, Nalan'ın 'Anne olacağım' cevabıyla karşılaşıyor. İşte Camdaki Kız 25. Bölüm 2. Fragmanı

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:24
ABONE OL

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 25. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Nalan, Feride'nin karşısına anne olma isteğiyle çıkıyor! Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır. Adil'e "Hazır Cana'ya evukat bulmuşken kendine de bir tane bul" diyen Feride, Adil beyden boşanacak mı? Camdaki Kız 25. yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 25. bölümden 2. fragman..

CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM FRAGMANI | "BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLER MİSİN?"

NALAN MUTLULUĞUN PEŞİNDE...

Hayalleri bir bir yıkılan Nalan oldukça mutsuzdur. Hem Feride'nin baskısı hem de Sedat'ın yaşattıkları ona ağır gelmeye başlamıştır.

Muzo ile dertleşen Nalan ona hissettiklerinin peşinden koşmasını öğütler. Sonrasında kendisi de Sedat ile yakınlaşmaya başlar. Nalan mutluluğa kavuşabilecek mi?

CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMANI | "ANNE OLACAĞIM!"

Nalan, Feride'nin karşısına anne olma isteğiyle çıkıyor!

Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır. Adil'e "Hazır Cana'ya evukat bulmuşken kendine de bir tane de kendine edin" diyen Feride, Adil beyden boşanacak mı?

Diğer taraftan Koroğlu ailesi de önlenilemez bir kaosun pençesine düşmüştür. Olaylar gittikçe karmaşık bir hal almaya başlar. Muzo, Hayri'ye Meliha'ya aşık olduğunu söylüyor.

Selen'in hamile olmadığı gerçeği ise su yüzüne çıkmıştır.

Nalan ile Feride arasında da bir yüzleşme yaşanır. Nalan, Feride'ye "Eğer beni sevseydin, belki ben de kendimi biraz olsun severdin.." der.

Feride'nin "Bana ancak anne olduktan sonra ahkam kesebilirsin. Bu da olmayacağı için sakın benim anneliğimi sorgulamaya kalkma..." cevabının karşısında Nalan. "Ben anne olacağım... Çünkü artık böyle yaşayamam" der.

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 25. yeni bölümü 23 Aralık Perşembe akşamı Kanal D'de...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.