20 Aralık 2021 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:24

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 25. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Nalan, Feride'nin karşısına anne olma isteğiyle çıkıyor! Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır. Adil'e "Hazır Cana'ya evukat bulmuşken kendine de bir tane bul" diyen Feride, Adil beyden boşanacak mı? Camdaki Kız 25. yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 25. bölümden 2. fragman..

Hayalleri bir bir yıkılan Nalan oldukça mutsuzdur. Hem Feride'nin baskısı hem de Sedat'ın yaşattıkları ona ağır gelmeye başlamıştır.

Muzo ile dertleşen Nalan ona hissettiklerinin peşinden koşmasını öğütler. Sonrasında kendisi de Sedat ile yakınlaşmaya başlar. Nalan mutluluğa kavuşabilecek mi?

Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır. Adil'e "Hazır Cana'ya evukat bulmuşken kendine de bir tane de kendine edin" diyen Feride, Adil beyden boşanacak mı?

Diğer taraftan Koroğlu ailesi de önlenilemez bir kaosun pençesine düşmüştür. Olaylar gittikçe karmaşık bir hal almaya başlar. Muzo, Hayri'ye Meliha'ya aşık olduğunu söylüyor.

Selen'in hamile olmadığı gerçeği ise su yüzüne çıkmıştır.

Nalan ile Feride arasında da bir yüzleşme yaşanır. Nalan, Feride'ye "Eğer beni sevseydin, belki ben de kendimi biraz olsun severdin.." der.

Feride'nin "Bana ancak anne olduktan sonra ahkam kesebilirsin. Bu da olmayacağı için sakın benim anneliğimi sorgulamaya kalkma..." cevabının karşısında Nalan. "Ben anne olacağım... Çünkü artık böyle yaşayamam" der.

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 25. yeni bölümü 23 Aralık Perşembe akşamı Kanal D'de...