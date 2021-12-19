19 Aralık 2021 Pazar 11:30 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 11:30

Üç Kuruş 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Kartal ve Efe'nin Ferhan'ı yakalamak için bir arada olduğu tanıtımda heyecan dolu bir koşuşturma yaşanıyor. Leyla ile Efe ise el ele görülüyor. Peki Üç Kuruş 8. Bölümde neler yaşanacak? İşte başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç Kuruş 8. Bölüm 2. Fragmanı

ÜÇ KURUŞ 8. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

ÜÇ KURUŞ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor. Üç Kuruş 8. Bölüm fragmanında Efe'nin Kartal'ın evinde onun ailesiyle birlikte yemek yediği sahnede Bahar'la tanışmaları dikkat çekiyor. Efe ve Leyla'nın sözlü atışmaları devam ederken "Bu bölümde ikili arasındaki buzlar eriyecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Üç Kuruş 8. Bölüm fragmanında Ferhan, Leyla'nın karşısına çıkıp kim olduğunu söylerken bu karşılaşmanın ardından yaşanacaklar merak konusu oluyor.

Diğer yandan Kartal'a Ferhan'dan gelen mesajın dikkat çektiği tanıtımda yaşanan kovalamaca heyecan dolu anlara sahne oluyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

OYUNCULAR

Kartal: Uraz Kaygılaroğlu

Efe: Ekin Koç

İrfan: Diren Polatoğulları

Bahar: Nesrin Cavadzade

Leyla: Aslıhan Malbora

Neriman: Nursel Köse

Oktay: Civan Canova

Nezih: Zafer Algöz

Ruşen: Mustafa Kırantepe

Şesu: Uğur Yıldıran

Şahin: Umutcan Ütebay

Halide: Damla Makar

Nesrin: Melissa Yıldırımer

Batu: Aytaç Uşun

Semiha: Süreyya Kilimci

Mesut: Cenk Kangöz

Konyalı: Alişan Uğur

Bülent: Burak Altay

Sahir: Muttalip Müjdeci

Peri: Asena Girişken

Hazal: Tuğçe Yolcu

Attila: Emrullah Çakay

Mirsad: Erkan Üçüncü

Neşe: Aylin Engör

Kamil: Volkan Kıran

Ahmet: Özkan Özipek

Seco: Ömer Çobanoğlu

Hüseyn: Ömer Civan Şit