Üç Kuruş 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Kartal ve Efe'nin Ferhan'ı yakalamak için bir arada olduğu tanıtımda heyecan dolu bir koşuşturma yaşanıyor. Leyla ile Efe ise el ele görülüyor. Peki Üç Kuruş 8. Bölümde neler yaşanacak? İşte başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç Kuruş 8. Bölüm 2. Fragmanı
ÜÇ KURUŞ 8. BÖLÜM ÖN İZLEMESİSinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.
ÜÇ KURUŞ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDIÜç Kuruş 8. Bölüm fragmanında Ferhan, Leyla'nın karşısına çıkıp kim olduğunu söylerken bu karşılaşmanın ardından yaşanacaklar merak konusu oluyor.
Diğer yandan Kartal'a Ferhan'dan gelen mesajın dikkat çektiği tanıtımda yaşanan kovalamaca heyecan dolu anlara sahne oluyor.
ÜÇ KURUŞ KONUSU
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
OYUNCULAR
Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
Efe: Ekin Koç
İrfan: Diren Polatoğulları
Bahar: Nesrin Cavadzade
Leyla: Aslıhan Malbora
Neriman: Nursel Köse
Oktay: Civan Canova
Nezih: Zafer Algöz
Ruşen: Mustafa Kırantepe
Şesu: Uğur Yıldıran
Şahin: Umutcan Ütebay
Halide: Damla Makar
Nesrin: Melissa Yıldırımer
Batu: Aytaç Uşun
Semiha: Süreyya Kilimci
Mesut: Cenk Kangöz
Konyalı: Alişan Uğur
Bülent: Burak Altay
Sahir: Muttalip Müjdeci
Peri: Asena Girişken
Hazal: Tuğçe Yolcu
Attila: Emrullah Çakay
Mirsad: Erkan Üçüncü
Neşe: Aylin Engör
Kamil: Volkan Kıran
Ahmet: Özkan Özipek
Seco: Ömer Çobanoğlu
Hüseyn: Ömer Civan Şit