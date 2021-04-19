19 Nisan 2021 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:32

Pazar akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 18 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? Pazar reyting zirvesinde kim var? İşte 18 Nisan 2021 reyting sonuçları...

18 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazar reytinglerinde; Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Eltilerin Savaşı, Star Tv'de Menajerimi Ara, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Kefaret ve Atv'de Hercai dizisi ekranlara geldi. Reyting ölçümleri ile Pazar akşamı en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oldu. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 18 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

18 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat Özet, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat Özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

7 KEFARET FOX

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KEFARET FOX

9 MAVERA TRT 1

10 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL TRT 1

Teşkilat 7.bölüm izle!