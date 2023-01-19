18 Ocak reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Hayatımın Şansı, Çöp Adam reyting sıralaması

18 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba akşamı Kanal D'de O Kız, TV8'de Sıfırıncı Gün, ATV'de Kuruluş Osman, Fox TV'de Hayatımın Şansı, Star TV'de ise Çöp Adam dizilerinin yeni bölümleri ekrana geldi. Aynı zamanda TRT1'de Kasaba Doktoru dizisi son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? Reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 18 Ocak 2023 reyting sonuçları



18 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



18 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

18 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.