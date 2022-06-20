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Medya

19 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Gül Masalı, ÇGHB 2, Survivor reyting sıralaması

19 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı televizyonlarda Gül Masalı, Senden Daha Güzel, Maymunlar Cehennemi: Savaş, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Çok Güzel Hareketler 2, Büyükbaba ile Savaş, Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Bir kanalda yayınlanan programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 19 Haziran 2022 reyting sonuçları

20 Haziran 2022 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
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19 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Atv'de Gül Masalı, FOX TV'de Senden Daha Güzel, Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Savaş, Show Tv'de, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TRT1'de Büyükbaba ile Savaş ve TV8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 19 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 19 Haziran reyting sıralaması

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Üç Kağıtçı, üçüncülüğü Fox Ana Haber Haftasonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, İkinciliği Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncülüğü Üç Kağıtçı aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, İkinciliği Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncülüğü Üç Kağıtçı aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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