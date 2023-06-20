19 Haziran reyting sonuçları: Yeşil Deniz Milenyum, Maviye Sürgün, Üvey Anne reyting sıralaması

19 Haziran reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu seyirciyle buluşurken, ATV'de Üvey Anne isimli dizinin ilk bölümü ekrana geldi. Show TV'de Maviye Sürgün dizisi, Fox TV'de Taçsız Prenses, Star TV'de yerli sinema Deliha, TRT1'de ise Yeşil Deniz Milenyum isimli dizi 3. Sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. TV8'de Masterchef Türkiye All Star yayınlandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 19 Haziran 2023 reyting sonuçları



19 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Esra Erol'da programı yer aldı.

AB'de ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Ömer özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

19 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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