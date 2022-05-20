19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Survivor, Mahkum reyting sıralaması

19 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Tünel, FOX Tv'de Mahkum, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 19 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 19 Mayıs reyting sıralaması

19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total'de 1.sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Bir Zamanlar Çukurova", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Mahkum", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Mahkum" 3.sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star" yer aldı.

ABC listesinde ise zirvede birinciliği Camdaki Kız aldı. İkinci sırada Mahkum yer alırken üçüncülüğü Survşvor kaptı.