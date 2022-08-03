2 Ağustos Salı reyting sonuçları: Masterchef, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel reytingleri

2 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Salı akşamı; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Baba Yadigarı,Gül Masalı, Vizontele, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi ve MasterChef ekrana geldi. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Ağustos 2022 reyting sonuçları

2 Ağustos 2022 Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

2 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Senden Daha Güzel, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SENDEN DAHA GUZEL FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

5 BALKAN NINNISI TRT 1

6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 VIZONTELE (T.S) STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SENDEN DAHA GUZEL FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

5 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

6 SICAK GELISME KANAL D

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 BALKAN NINNISI TRT 1

9 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

10 VIZONTELE (T.S) STAR TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SENDEN DAHA GUZEL FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

5 BALKAN NINNISI TRT 1

6 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

7 SENDEN DAHA GUZEL (OZET) FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 VIZONTELE (T.S) STAR TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV