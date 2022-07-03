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Medya

2 Temmuz 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Cumartesi reyting sıralaması

2 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Örümcek Adam: Evden Uzakta, Ercan Saatçi İle Çok Akustik, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye ve Senden Daha Güzel izleyiciyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 2 Temmuz 2022 reyting sonuçları

3 Temmuz 2022 Pazar 09:27 - Güncelleme:
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2 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Ercan Saatçi İle Çok Akustik, FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Atv'de Örümcek Adam: Evden Uzakta, TRT1'de Seni Kalbime Sakladım, Tv8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Temmuz 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 2 Temmuz reyting sıralaması

2 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor, Güldür Güldür Show, Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor, Güldür Güldür Show, Fox Ana Haber Hafta sonu aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor, Güldür Güldür Show, Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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