20 Haziran 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Sevmek Zamanı reyting sıralaması

20 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de En Uzun Gece, Kanal D'de Masal Şatosu: Peri Hırsızı, Star'da Anonim (Yabancı Sinema), FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Atv'de Sevmek Zamanı, TRT1'de Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 20 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 20 Haziran reyting sıralaması

20 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.