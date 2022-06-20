Sevmek Zamanı 1. bölüm izle! Sevmek Zamanı dizisi ilk bölüm tek parça izle!

Sevmek Zamanı dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Deniz Işın ve İlhan Şen'in yer aldığı dizinin Yapımını Süreç Film, yapımcılığını ise Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu üstleniyor. Sevmek Zamanı 1. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. ATV Sevmek Zamanı 1. bölüm full izle!

SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM İZLE!

Sevmek Zamanı her hafta Pazartesi saat 20.00'da atv'de...

Sevmek Zamanı, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak ve birbirinden yetenekli isimleri unutulmaz karakterler ile ekrana taşıyacak.

SEVMEK ZAMANI KONUSU

Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar...

Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir.

Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir. Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir

Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

SEVMEK ZAMANI DİZİ OYUNCULARI

Sevmek Zamanı'nın genç aşıkları Firuze ve Kağan'ı genç yıldızlar Deniz Işın ve İlhan Şen canlandırırken; Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler de seyircinin hikayesini merakla izleyeceği karakterlere hayat verecek.

Sevmek Zamanı dizi oyuncuları kimlerdir?