atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sevmek Zamanı" ekran yolculuğuna başlıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sevmek Zamanı, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak. Peki Sevmek Zamanı dizi oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncular ve canlandırdıkları karakterler

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yaz ekranına damgasını vuracak aşk hikayesi Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi akşamı atv'de başlıyor.

SEVMEK ZAMANI KONUSU

Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar...

Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir.

Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir. Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir

Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.

Sevmek Zamanı, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak ve birbirinden yetenekli isimleri unutulmaz karakterler ile ekrana taşıyacak.

SEVMEK ZAMANI DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sevmek Zamanı'nın genç aşıkları Firuze ve Kağan'ı genç yıldızlar Deniz Işın ve İlhan Şen canlandırırken; Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler de seyircinin hikayesini merakla izleyeceği karakterlere hayat verecek.

SEVMEK ZAMANI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Deniz Işın - Firuze

Feryat'ın kardeşi, Ömer'in ablası, Mehmet'in arkadaşı; Muhsin'in evlatlığıdır Firuze. Çalışkan, başarılı ve olanca masumiyetiyle iyi niyetlidir. Tek eksiği ve bu hayatta en çok merak ettiği şey ise aşık olmaktır. Martıların kanat çırpışında bulur aşkını, bir vapur yolculuğunda...

İlhan Şen - Kağan

Bu aşk hikayesinin mutsuzluğuna baş kaldıran kahramanıdır Kağan. Biten aşkının zehri, başlayan aşkıyla panzehrini bulur adeta. Susuz kalmış birinin kana kana su içmesi nasılsa Firuze'nin gözlerindeki gökyüzünün peşine düşmesi aynı şeydir. Birlikteyken tutkuyla, ayrıyken acıyla... Firuze ile gelen aşk, onu daha güçlü bir adam yapar.

Toprak Can Adıgüzel - Feryat

Bazıları kahraman doğar, nerede ve nasıl dünyaya geldiklerinden bağımsız... Bazılarının sevmek için nedene ihtiyacı yoktur. Bazıları elini taşın altına koymaktan alamaz kendini. İyilik mazlum için üzülmek değil, mazlum için kendinden vazgeçmektir bir an için... Feryat, bir devlet okulunda edebiyat öğretmenidir.

Serenay Aktaş - Leyla

Genç ve güçlü bir iş insanı ancak derinde onu çok mutsuz eden bir kaybetme korkusuyla yaşıyor. Kendi âşkını yüceltirken, onu sevmeyen bir adamın esaretinin gardiyanı olduğunun farkında değil. Leyla'nınki, sahip olmayı bilen ama vazgeçmeyi bilmeyenlerin hikayesidir.

Nimet İyigün - Zeynep

Zorlu bir iş insanı ancak iyi bir anne olduğunu söylemek mümkün değil. Korkusuz ve gözü karadır, sayısı hiç de az olmayan düşmanları çekinir ondan. Kuşaklardır varlıklı ve güçlü olan Kerimoğlu ailesini günümüzde ayakta tutan isimdir.

Çağdaş Onur Öztürk - Taner

Bu âşk hikayesinin imkânsızlığının ateşini körükleyendir. Sahip oldukça sahip olamadıklarını fark eder. Cehennemin kapısında çığırtkanlık yapan göz alıcı ve eğlenceli bir iblistir adeta. Tutkusuna kapılıp o kapıdan geçmek, işten bile değildir.