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Sevmek Zamanı 2. Bölüm Fragmanı | Leyla, Firuze'nin karşısında!

Atv'nin yeni dizisi Sevmen Zamanı'ndan 2. fragman yayınlandı. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizide Kağan'ın evli olması izieyiciyi üzdü. Başrollerinde Deniz Işın ve İlhan Şen'in yer aldığı Sevmek Zamanı 2. Bölüm Fragmanında Leyla Firuze ile karşılaşır. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Sevmek Zamanı 2. Bölüm Fragmanı

21 Haziran 2022 Salı 09:52 - Güncelleme:
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Sevmek Zamanı 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk bölümünün ardından ekrana gelen tanıtımda Firuze ile Kağan'ın sevgisi gittikçe pekişiyor. Tam "aşkı buldum" derken Firuze'nin karşısına dikilen gerçekler onu bu rüyadan uyandıracak mı? İşte Sevmek Zamanı 2. Bölüm Fragmanı

SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜM FRAGMANI | "FİRUZE YAVUZ, BULDUM SENİ..."

"Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok."

İlk bölümü ile büyük heyecan yaratan Sevmek Zamanı, 2. Bölümü ile Pazartesi akşamı atv ekranına geliyor. İlhan Şen ve Deniz Işın'ı buluşturan dizinin yeni bölüm fragmanı da heyecanı artırdı.

Sevmek Zamanı 2. Bölüm Fragmanında Firuze'nin "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok." sözleri damga vurdu.

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişti. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikildi.

Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdi. Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacak.

Sevmek Zamanı dizisi ilk bölüm izle!

Sevmek Zamanı konusu ve oyuncu kadrosu!

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