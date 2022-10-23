22 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Gecenin Ucunda reyting sıralaması

22 Ekim 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Gecenin Ucunda, Yasak Elma, MasterChef Türkiye ve Gönül Dağı dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Ekim 2022 reyting sonuçları

22 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 KARDESLERIM ATV

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 KARDESLERIM (OZET) ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV