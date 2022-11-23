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Medya

22 Kasım reyting sonuçları: Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sıralaması

22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları: Dün akşam televizyonlarda; Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Recep İvedik 2, Gecenin Ucunda, MasterChef Türkiye ve Yürek Çıkmazı dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte Salı dizilerinin reyting listesi

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
22 Kasım reyting sonuçları: Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sıralaması
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22 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Gecenin Ucunda, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de Baba dizisi, TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1 ekranlarında 2022 Dünya Kupası Meksika-Polonya maçı ve Yürek çıkmazı dizisi, Fox TV'de ise Recep İvedik 2 ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki en çok ne izlendi? İşte 22 Kasım 2022 reyting sonuçları

22 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

22 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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