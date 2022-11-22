Gecenin Ucunda 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. Gecenin Ucunda 8. Bölümde Ahmet'i hayatından çıkarmak için onun ısrarlı yemek teklifini kabul eden Macide'yi kötü bir gece beklemektedir. Gecenin Ucunda 8. bölüm full izle tek parça!

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM İZLE!

Masalsı aşk hikayesiyle 'Gecenin Ucunda' her çarşamba Star'da...

GECENİN UCUNDA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Macide, Kazım'ın kendisini öpmesiyle büyük bir şok yaşar. Kazım her şeye rağmen aşka bir şans vermeye kararlıdır.

Kazım'dan uzak durmak için elinden geleni yapan Macide, Berrin'in hastalığı ağırlaşınca yine yardıma koşar.

Ahmet'i hayatından çıkarmak için onun ısrarlı yemek teklifini kabul eden Macide'yi kötü bir gece beklemektedir. Masum başlayan yemek, Nini'nin şeytani planıyla gölgelenir.

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.