24 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları: Kara Tahta, Seversin ve Masterchef reyting sıralaması

24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Fox TV'de Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, TRT 1'de Kara Tahta, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Seversin, Star'da Takip 3: Son Karşılaşma ve Show TV'de Üç Kağıtçı dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 24 Ağustos 2022 reyting sonuçları

24 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Şark Bülbülü" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Kara Tahta" yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.