24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Darmaduman, Kardeşlerim, Gönül Dağı dizi reytingleri

24 Aralık dizi reytingleri, yapımcılar ve izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Berlin Kaplanı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Fox TV'de Darmaduman, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? Darmaduman, Kardeşlerim, Gönül Dağı dizi reytingleri nasıl şekillendi? İşte 24 Aralık 2022 reyting sonuçları

24 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



24 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada İngiltere Fransa 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Fas Portekiz 2022 Dünya Kupası Karşılaşması yer aldı.

AB'de ise birinci sırada İngiltere Fransa 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Fas Portekiz 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada İngiltere Fransa 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Fas Portekiz 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

24 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.