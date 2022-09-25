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Medya

24 Eylül 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

24 Eylül 2022 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Labirent: Alev Deneyi, Kardeşlerim, Doğu Demirkol İle Alelade Show, MasterChef Türkiye, Gönül Dağı ve Yasak Elma dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 24 Eylül 2022 reyting sonuçları

25 Eylül 2022 Pazar 09:36 - Güncelleme:
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24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Yasak Elma, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Labirent: Alev Deneyi, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de Doğu Demirkol İle Alelade Show ve Show TV'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi reyting sıralaması

24 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

24 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Kardeşlerim", 3.sırada "Gönül Dağı" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye" 3.sırada "Gönül Dağı" dizisinin özeti yer aldı. Star TV'de ilk bölümü yayınlanan "Doğu Demirkol İle Alelade Show" programı Total'de 41., AB'de ise 16. sırada yer aldı.

24 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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