Gönül Dağı 69. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yeni sezonda da fırtınalar estiren dizide Dilek'in ölümünden sonra çok şey değişir. Bozkırda bir Anadolu masalı olan Gönül Dağı'nın 69. bölümümde Ciritçi Abdullah, kendisine dava açan Muammer ile konuşur. Bu mevzuya epeyce canı sıkılan Abdullah, atıyla gezerken yere yığılıp kalır. İşte Gönül Dağı 69. bölüm izle tek parça izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

GÖNÜL DAĞI 69. BÖLÜM İZLE

Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1'de!

GÖNÜL DAĞI 69. BÖLÜM FULL İZLE

Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, senaristliğini Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Mustafa Becit, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

GÖNÜL DAĞI 70. BÖLÜM FRAGMANI

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı dizisinde; Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin ve Sevilay Gültekin rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI 69.BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı'nın 69. bölümünde Muammer'in açtığı dava, Kaya Ailesi'nde küslüğe sebebiyet vermiştir.

Ciritçi Abdullah, buna engel olmak için Muammer'in kapısını çalar ve davayı geri çekmesini söyler. Muammer'in buna cevabı ne olacaktır?

Cemile yaşadığı talihsiz olayı Veysel'den gizlemek istese de başarılı olamaz. Dişçi Musa üzerinden her şeyi öğrenen Veysel öfkesine yenilecek midir?

Gönül Dağı son bölümde Ramazan ve Asuman balayına gitmişlerdir. Ramazan'ın askerlik arkadaşının ayarladığı otelde Ramazan ve Asuman'ı ne gibi olaylar beklemektedir?

Günşıl'a bir tiyatro yarışması teklifi gelir. Eğer kazanırsa büyük şehirde tiyatro eğitimi almaya gidecektir. Günşıl bu fırsatı değerlendirmek ister ve kolları sıvar. Sonunda başarılı olabilecek midir?

Ciritçi Abdullah, kendisine dava açan Muammer ile konuşur. Bu mevzuya epeyce canı sıkılan Abdullah, atıyla gezerken yere yığılıp kalır. Abdullah ölecek mi?