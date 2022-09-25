Yargı 36. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 36. bölüme Ceylin'e gelen tehdit mektubu Ilgaz'ı tedirgin diyor! Ceylin, Neva'nın cinayetinin ardından tehdit ediliyor. Ceylin'i tehdit eden kişi kim? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 36. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 36. bölüm full izle PuhuTv!

YARGI 36. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşandı? İşte Yargı 36. bölüm full izle PuhuTv bağlantısı

YARGI 36. BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 36. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Eren, bir kuyuda dört ceset bulmuştu. Cesetler kime ait? İşte Yargı 36. bölüm özeti...

Ilgaz ve Eren oldukça şaşkındır. Olayların Ceylin ile olan bağlantısını çözmeye çalışırlar.

CEYLİN'E GELEN TEHDİT MEKTUBU ILGAZ'I TEDİRGİN DİYOR!

Ceylin, Neva'nın cinayetinin ardından tehdit ediliyor. Ilgaz, Ceylin'in can güvenliğinden korkuyor.

Ilgaz bulduğu notun şokunu daha atlatamadan Ceylin ile burun buruna kalmıştır.

Hiçbir şart altında dosyaya dahil olmasını istemediği Ceylin için hem ilişkilerini hem de davanın seyrini değiştirecek zor bir karar vermek zorundadır.

Bu karar Ilgaz ve Pars'ı da karşı karşıya getirir... Neva'nın kaybı etrafında kenetlenen ekip, karşılarında şimdiye kadar hiç görmeye alışık olmadıkları öfkede ve hırsta bir Pars bulacaklardır.

Ekip içindeki sarsılmaz denen dengeler büyük sınavlardan geçmeye başlar, Derya ve Pars arasındaki yeni filizlenen ilişki de buna dahildir.

Büyük bir sefaletin pençesine düşen Yekta için artık tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Kendini yeniden var etmek için son kurşunlarını atmaktadır... Ancak sınırlarını o kadar zorlar ki yine karşısında Ceylin'i bulur...

Başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkes özellikle Pars için gerçeği, yani katilin kim olduğunu bulabilmek için ellerinden geleni yaparlar... Ancak tahmin edemedikleri şey, bu cinayetlerin ucunun, hiç beklenmedik düğümlere ve ihtimallere bağlandığıdır...