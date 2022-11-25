24 Kasım reyting sonuçları: 2022 Dünya Kupası eleme maçları, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi reyting sıralaması

24 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Perşembe Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, Show TV'de ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Fox TV'de Recep İvedik 2, Star TV'de ise Bıçaklar Çekildi isimli sinema filmi izleyiciyle buluştu. TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de 2022 Dünya Kupası Grup Eleme maçları kapsamında önce Portekiz-Gana, sonra da Brezilya-Sırbistan karşılaşmaları ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki en çok ne izlendi? İşte 24 Kasım 2022 reyting sonuçları

24 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



24 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.24 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.