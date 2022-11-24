Camdaki Kız 58. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 58. bölümde Nalan, yeni bir hayat kurmaya karar veriyor! Nalan'ın konağı terk etmesi ve Sedat'a boşanma davası açması herkesi şoke ediyor. Sedat, Cana'ya giderken Nalan da Hayri'yle birlikte yeni bir hayat kurmak için harekete geçiyor. Feride, Nalan'a engel olabilecek mi? Camdaki Kız 58. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 58. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 58. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 58. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 58. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 58. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cana'nın bebek itirafı üzerine konağa gelen Nalan, hem Sedat'la hem de tüm Koroğlu ailesi ile yüzleşir.

Tüm ısrarlara ve Feride'ye rağmen evi terk eden Nalan soluğu Billur'un yanında alır. Hayri ise yine tüm desteğiyle Nalan'ın yanındadır. Nalan ise bu desteğe kayıtsız kalamaz.

NALAN EVİ TERK EDİYOR!



Sedat'la Cana arasındaki gerçekleri öğrenen Nalan, yüzüğünü Sedat'a fırlatarak evi terk eder. Feride'nin sözlerine aldırış etmeyen Nalan, herkese rest çeker!

NALAN'IN EVİ TERK ETMESİNİN YANKILARI BÜYÜK OLUYOR!



Sedat ise Cana'dan hesap sormak için Cana'nın Alp'le yaşadığı eve gidince Alp'le yeni bir kavgaya tutuşur. Feride'nin de Sedat'ın da Nalan'ın gidişini kabullenmeye niyeti yoktur.

NALAN, YENİ BİR HAYAT KURMAYA KARAR VERİYOR!



Nalan'ın konağı terk etmesi ve Sedat'a boşanma davası açması herkesi şoke ediyor. Sedat, Cana'ya giderken Nalan da Hayri'yle birlikte yeni bir hayat kurmak için harekete geçiyor. Feride, Nalan'a engel olabilecek mi?