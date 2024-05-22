İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla sarsılırken 24 TV ekibi, gelişmeleri canlı yayınlarla bölgeden aktarmayı sürdürüyor.

İran'da dün başlayan cenaze törenlerini yakından takip eden 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Cenaze törenlerinin sabahın erken saatlerinde başladığı bilgisini paylaşan Zeybek, naaşların Tahran meydanlarında dolaştırıldığını söyledi.

Cenazeye Türkiye'den pek çok kişinin de katıldığını ifade eden Zeybek, farklı dinlerde törenlerin düzenlendiğini kaydetti.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN CENAZE NAMAZINI ÜLKE LİDERİ HAMANEY KILDIRDI



Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.