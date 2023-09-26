25 Eylül 2023 Pazartesi reyting sonuçları TİAK tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda birbirinden sürükleyici dizi ve filmlerin yanı sıra yarışma programları ekrana geldi. Dün akşam televizyonlarda; Ömer, Safir, Bizim Hoca: Sıkıntı Yok, Bambaşka Biri, Dangal ve MasterChef All Star seyirciyle buluştu. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 25 Eylül reyting sonuçları

25 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



25 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star yer aldı. ATV'nin dizisi Safir ikinci sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sırada reyting tablosunda yerini aldı.

AB'de ise birinci sırada TV8'in reyting rekortmeni yarışması Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri, üçüncü sırada İsrail yapımı Shtisel'in yerli uyarlaması Ömer dizisi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef, ikinci sırada Bambaşka Biri, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 SAFIR ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 BAMBASKA BIRI FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 OMER STAR TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SAFIR (OZET) ATV

10 BIZIM HOCA SIKINTI YOK (T.S) KANAL D

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1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BAMBASKA BIRI FOX

3 OMER STAR TV

4 SAFIR ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 BAMBASKA BIRI (OZET) FOX

8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

9 OMER (OZET) STAR TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BAMBASKA BIRI FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 OMER STAR TV

5 SAFIR ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

9 OMER (OZET) STAR TV

10 BAMBASKA BIRI (OZET) FOX