26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması

26 Mayıs 2023 Cuma reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Kızılcık Şerbeti, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel, Yalı Çapkını, Survivor 2023, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Recep İvedik filmi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cuma akşamı en çok ne izlendi? İşte 26 Mayıs reyting sonuçları

26 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



26 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti dizisinin özeti yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 ATV ANA HABER ATV

4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

5 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ATES KUSLARI ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

6 LIDERLER FOX'TA FOX

7 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV

8 ATES KUSLARI ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ATES KUSLARI ATV

5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

8 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV

9 LIDERLER FOX'TA FOX

10 ATV ANA HABER ATV

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