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Medya

26 Nisan reyting sonuçları: Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması

26 Nisan 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Kızılcık Şerbeti, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, 3'Te 3, Adım Farah ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 26 Nisan reyting sonuçları

27 Nisan 2023 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
26 Nisan reyting sonuçları: Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması
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26 Nisan reyting sonuçları; Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam ve ATV'de Kuruluş Osman dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. TRT1'de önce 3'te 3 isimli yarışma programı ardından da yerli sinema Ayla ekranlarda yer alırken, TV8'de Survivor 2023'ün yeni bölümü yayınlandı. Show TV'de ise Kızılcık Şerbeti isimli dizinin özel bölümü izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 26 Nisan 2023 reyting sonuçları

26 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada ATV'de izleyici ile buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "ATV Ana Haber", 3. sırada ise "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Kuruluş Osman", 2. sırada "Adım Farah", 3. sırada ise "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber" yer aldı.

26 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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