26 Şubat dizi reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Survivor 2023, Ego reyting sıralaması

26 Şubat reyting sonuçları: Pazar Kanal D'de Yargı dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, ATV'de Ateş Kuşları tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TRT1'de Teşkilat, Fox TV'de Ego isimli yeni dizi, Star Tv'de Yalı Çapkını, Show TV'de Bizim Aile filmi ekrana geldi. TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 26 Şubat 2023 reyting sonuçları



26 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



26 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Cehennem Melekleri, üçüncü sırada Yalı Çapkını yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, üçüncü sırada Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu tekrarı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Cehennem Melekleri, üçüncü sırada Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu yer aldı.

26 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.