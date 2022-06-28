27 Haziran 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Tozluyaka, Sevmek Zamanı reyting sıralaması

27 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema), Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Organize İşler, FOX Tv'de Tozluyaka, Atv'de Sevmek Zamanı, TRT1'de Tomris (Yabancı sinema), Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 27 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 27 Haziran reyting sıralaması

27 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir.