27 Kasım reyting sonuçları nasıl şekillendi? Yargı, Tozluyaka, 2022 Dünya Kupası eleme maçları

27 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazar akşamı Kanal D ekranlarında Yargı dizisinin yeni bölümü, Show TV'de Güzel Günler dizisi, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı yaşanırken, Star TV ekranlarında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, TRT1'de Japonya - Kosta Rika, Belçika Fas, Hırvatistan - Kanada ve E grubundan İspanya - Almanya maçları, Fox TV'de Tozluyaka dizisi ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki en çok ne izlendi? İşte 27 Kasım 2022 reyting sonuçları



27 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



27 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Katar-Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Katar Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Katar Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.27 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.