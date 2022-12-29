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Medya

28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Sıfırıncı Gün dizi reytingleri

28 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, O Kız, Sıfırıncı Gün, Hayatımın Şansı, Çöp Adam, Kasaba Doktoru ve Kuruluş Osman dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

29 Aralık 2022 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
28 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Sıfırıncı Gün dizi reytingleri
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28 Aralık reyting sonuçları: Çarşamba akşamı Kanal D'de O Kız, ATV'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kasaba Doktoru, Fox TV'de Hayatımın Şansı, Star TV'de Çöp Adam isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Aynı saatlerde TV8'de Sıfırıncı Gün isimli dizi ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte 28 Aralık 2022 reyting sonuçları

28 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. 28 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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