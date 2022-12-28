Sıfırıncı Gün 1. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve polisiye türündeki Acun Medya imzalı dizinin başrollerinde; Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat gibi başarılı isimler yer alıyor. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisinin ilk bölümünü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Sıfırıncı Gün 1. Bölüm izle! Sıfırıncı Gün dizisi izle ilk bölüm!

SIFIRINCI GÜN 1. BÖLÜM İZLE!



Sıfırıncı Gün, her Çarşamba saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Engin Öztürk, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Damla Colbay ve Sarp Akkaya'nın paylaştığı Sıfırıncı Gün dizisi ekran yolculuğuna başladı.

SIFIRINCI GÜN 1. BÖLÜM KONUSU

Kurallara olan esnek bakışı ile bilinen Başkomiser Kadir ve ekibi uzun süredir peşinde oldukları azılı bir suçlunun, Ejder'in, izine sonunda ulaşırlar.

Yaptıkları operasyonla Ejder'den kurtulurlar ama bunun karşılığında acı bir bedel öderler. Kardeş bildikleri iki ekip arkadaşları bu operasyonda şehit olur. Bu geceden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI

Özgür (Engin Öztürk)

Nisan (Aybüke Pusat)

Mert (Berk Cankat)

Fatih (Sarp Akkaya)

Selin (Damla Colbay)

Tuna (Uğur Uzunel)

Salih (Yiğit Özşener)

Bilge (Naz Çağla Irmak)

Gönül (Esra Ruşan)

Kadir (Adnan Biricik)

Aydemir (Turgay Tanülkü)

Murat (Ahmet Pınar)

Ali (Demir Karahan)

Sırtlan (Savaş Özdemir)

SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

Emniyet Müdürlüğü'nün 7 özel polisi ve bu ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir. Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda bir aileye dönüşen ekip uzun süredir organize suç lideri Ejder'in peşindedir ve Ejder'i yakalamak için operasyon "Sıfırıncı Gün"e hazırlanmaktadır. Fakat O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez.

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar.

Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.