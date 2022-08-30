29 Ağustos Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Tozluyaka, Güldür Güldür, Masterchef reyting sıralaması

29 Ağustos 2022 Perşembe akşamı; Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklanıyor. Perşembe akşamı; Güldür Güldür Show, Cehennem Melekleri, MasterChef Türkiye, Tozluyaka, Maymun Cehennemi: Şafak Vakti, Komşum Bir Ajan ve Deha izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 29 Ağustos 2022 reyting sonuçları

29 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Tozluyaka, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Tozluyaka özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Tekrarı yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.