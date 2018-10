29 Ekim reyting sonuçları 2018 Çukur mu Söz mü Can Kırıkları mı Yasak Elma mı kim birinci oldu 29 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? 2018 Çukur mu Söz mü Can Kırıkları mı Yasak Elma mı kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? 29 Ekim 2018 reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması merak ediliyor. Show TV’de Çukur, Star TV’de Söz, FOX TV’de Yasak Elma ve ATV’de Can Kırıkları dizileri arasında rekabet Pazartesi devam etti. Dizilerin ve yarışma programlarının karşı karşıya geldiği gecede kıyasıya rekabet yaşandı. Peki, yeni haftanın ilk gününde total reyting sonuçları neler oldu, AB reyting sıralaması nasıl şekillendi? Geçen haftaki reytinglerde her Pazartesi olduğu gibi yine Çukur, Söz, Yasak Elma reyting sıralamasında birinci olmak için kıyasıya yarıştı. 22 Ekim reyting sıralamasında totalde Çukur gecenin birincisi oldu. Söz dizisi kendine ikinci sırada yer bulurken Çukur dizisinin özeti üçüncü oldu. Pazartesi gününün iddialı dizilerinde Yasak Elma ise reytinglerde iki dizinin aşağısında kalarak günü 5. sırada tamamladı. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.