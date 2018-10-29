29 Ekim reyting sonuçları 2018 Çukur mu Söz mü Can Kırıkları mı Yasak Elma mı kim birinci oldu? Dünkü reyting sonuçları nasıl? 29 Ekim 2018 reyting sonuçlarında TOTAL AB ABC1 sıralama araştırılıyor. 29 Ekim 2018 Pazartesi ekranlarda Çukur, Söz ve Yasak Elma'nın yeni bölümleri yayınlandı. Peki reyting sıralamasında kim birinci? Hangi dizinin veya programların daha çok izlendiği yine merak konusu olurken dün en çok hangi dizi izlendi sorusu sorgulanmaya başlandı. Geçen haftaki reyting sonuçlarında birinci yine şaşmadı. Pazartesi gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi. Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre Show TV'nin sevilen dizisi Çukur zirveyi kapmıştı. Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Çukur (ÖZET) üçüncü oldu. İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayı reyting, yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor.

29 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 22 EKİM 2018

Pazartesi gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi. 22 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre Show TV'nin sevilen dizisi Çukur zirveyi kaptı. Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Çukur (ÖZET) üçüncü oldu. AB grubunda ise Çukur birinci,Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Çukur (ÖZET) üçüncü sırada yer aldı. Ana Haberlerde Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

TOTAL

AB

ABC1

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.