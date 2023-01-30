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Medya

29 Ocak reyting sonuçları: Survivor 2023, Dokuz Oğuz, Yargı reyting sıralaması

29 Ocak 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster, Dokuz Oğuz, Yargı, Çok Güzel Hareketler 2 ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazar dizilerinin reyting listesi

30 Ocak 2023 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
29 Ocak reyting sonuçları: Survivor 2023, Dokuz Oğuz, Yargı reyting sıralaması
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29 Ocak reyting sonuçları: Pazar Kanal D'de Yargı dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması seyirciyle buluştu. TRT1'de Teşkilat, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Dokuz Oğuz, Show TV'de Güzel Günler isimli dizinin yeni bölümü ekrana geldi. TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 29 Ocak 2023 reyting sonuçları

29 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

29 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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