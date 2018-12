3 Aralık Hadi ipucu sorusu: Yüzde 25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı nedir 3 Aralık Hadi ipucu joker kodu

Hadi ipucu joker kodu belli oldu mu? 3 Aralık Hadi ipucu sorusu: Yüzde 25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı Hadi ipucu cevabı nedir? Hadi İpucu'nun 3 Aralık sorusu ve cevabı araştırılıyor. Hadi İpucu internet üzerinden online olarak milyonlarca takipçisine para kazandırmaya devam ediyor. Gün içinde saat 12:30 için ayrı aksam saat 20:30 içinse ayrı iki soru yöneltilen ödülü yarışma uygulaması Hadi İpucu'nun yanıtları merak edilirken konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. 3 Aralık Pazartesi günü için sabah saatlerinde Hadi İpucu'nun sorusu geldi. Şimdi gözler akşam saatlerinde Hadi İpucu'nun 20:30'da soracağı soruda. Hadi İpucu soru ve yanıtlarını ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi yarış öncesi ipucu bilgisini paylaşırken bu güne özel sosyal bir mesaj içeren ipucu belirlenmiş oldu. Hadi ekibi gündüz 12:30 daki yarış öncesinde ipucu bilgisini aşağıdaki şekilde kullanıcıları ile paylaştı. 3 Aralık Hadi İpucu sorusu son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitesinde. Hadi'nin 3 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bugünkü ödül 20 bin lira... Soru ise şu şekilde: %25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı nedir? İşte Hadi joker kodu bedava ve Hadi ipucu sorusunun yanıtı

3 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

Hadi bu akşam 20.30'da kullanıcısının karşısına çıkacak. 20 bin liralık ödül için yarışmacılar her bir soruya doğru cevap vermek zorunda... Bu akşamın ipucu soru ise belli oldu. Uygulama soruyu "Damlaya damlaya göl olur diyen hadiciler burada mı? Çünkü bugünün ipucu, birikim yapmayı seven ve yarınını düşünen hadiciler için geliyor. %25 devlet katkısı ile desteklenen, uzun vadeli birikim aracı ne olabilir?" şeklinde geçti.

CEVAP: BİREYSEL EMEKLİLİK (BES)



Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri’ne bir alternatif değil, buna ek olarak gelir elde edebileceğiniz tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.



Aktif çalışma sürecinde elde edeceğiniz gelirin belirli bir bölümünün değerlendirilmesi ile emeklilik döneminizde toplu birikim veya emeklilik maaşı alabilmenize olanak sağlayan bir sistemdir.



Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapmış olduğunuz tasarruflar, tercih etmiş olduğunuz emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir.



Bu sistemde elde edeceğiniz birikim, sistemde düzenli olarak yapacağınız tasarruflara ve sistemde kalma sürenize bağlı olarak değişecektir.



Ayrıca 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan %25’lik Devlet Katkısı uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yapacağınız her 100 TL birikim için Devlet bir alt hesabınıza 25 TL yatıracaktır.

HADİ NE ANLAMA GELİYOR?



Hadi yarışması hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde sorularını yöneltmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.



Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.



Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hadi Joker Kodu Kazanma



Son zamanlarda hadi uygulaması ülkemizde oldukça meşhur bir duruma geldi ve her yarışmaya on binlerce kişi katılıyor. Sizlerle paylaşacağımız hadi joker kodu sayesinde de yarışmada geçerli olan bir adet joker kodu kazanabilirsiniz. Makalede anlatacağım diğer teknikler sayesinde hadi uygulaması içerisinde birçok joker kodu kazanıp yarışma içerisinde avantaj sağlayabilirsiniz. Bu sayede sorulara yanlış cevap verseniz bile hadi joker kodu sayesinde bir sonraki soruya geçiş sağlayabilirsiniz. Her yarışmada sadece 1 adet joker kodu kullanma hakkınız bulunuyor ancak fazladan kodlarınız varsa diğer yarışmalarda bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Hadi Joker Kodu Nasıl Kazanılır?



Hadi uygulamasında geçerli olan joker kodlarını kazanmak için aslında yapabileceğiniz birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları da şu şekildedir;



Hadi Instagram sayfasından joker kodu almak.



Hadi uygulaması içerisinde bulunan kodunuzu arkadaşlarınızın girmesini sağlayarak joker kodu elde etmek.

JOKER KODU BELLİ OLDU MU?

