3 Mart reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması

3 Mart reyting sonuçları: Cuma Kanal D'de Özel Tim isimli yabancı sinema filmi yayınlanırken Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de Tuzak, ATV'de Ateş Kuşları ve TRT1'de Barbaros Hayreddin dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Fox TV'de ise Hayatımın Şansı dizisi final bölümü ile son kez ekranlarda yer aldı. Peki en çok ne izlendi? İşte 3 Mart 2023 reyting sonuçları



3 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



3 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", ikinci sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti, üçüncü sırada Atv'de yayınlanan "Ateş Kuşları" yer aldı.

AB'de ise ilk sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de ekrana gelen "Kızılcık Şerbeti", 3. sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

3 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.