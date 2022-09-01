31 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Fox TV'de Kazanan Restoran, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Seversin, TRT 1'de Kara Tahta, Star Tv'de Midway ve Show TV'de Kapıcılar Kralı dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 31 Ağustos 2022 reyting sonuçları

Reyting, Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranıdır. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 31 Ağustos reyting sıralaması

31 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Show TV'de yayınlanan Türk Sineması "Üç Kağıtçı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada "Masterchef Türkiye"nin özeti yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

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