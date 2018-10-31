31 Ekim reyting sonuçları 2018 Çocuklar Duymasın mı Jet Sosyete mi Sen Anlat Karadeniz mi kim birinci oldu? 31 Ekim 2018 reyting sonuçları araştırılıyor. 31 Ekim reytinglerinde TOTAL AB ABC1 sıralaması nasıl? Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Sen Anlat Karadeniz’in özeti yer alırken, üçüncü sırada ise Fatih Portakal ile FOX Ana haber yer aldı. Total reyting sıralamasında Çocuklar Duymasın dokuzuncu, Jet Sosyete ise on sekizinci sırada yer aldı. 30 Ekim reyting sonuçlarında ise Rekabetin arttığı dizi sezonunda izleyiciler reyting sonuçlarını merak ediyor. 30 Ekim’de üç farklı kanalda üç dizi kıyasıya yarıştı. Reyting sonuçlarına göre Kadın bu haftayı da lider kapattı. EDHO reyting sıralamasında ikinci olurken, Ufak Tefek Cinayetler ise on birinci oldu. İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayı reyting, yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor.

31 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 24 EKİM 2018

Çarşamba gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

24 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz zirveyi kaptı.

Totalde Sen Anlat Karadeniz birinci, Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise dördüncü oldu.

30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

30 Ekim tarihinde; Total'de Fox TV'de yayınlanan "Kadın" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada atv'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi, 3. sırada ise "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" yer aldı.AB'de 1.'lik "Kadın"ın, 2.'lik "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin, 3'ncülük ise "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber"in oldu.

TOTAL

AB

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.