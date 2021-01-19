360'tan ezber bozan futbol programı! Kahkahalar, taklitler, samimi tartışmalar...

19 Ocak 2021 Salı 12:25 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 12:32

3 saat boyunca temposundan hiçbir şey kaybetmeden devam eden Futbolu Bilen “Var’’ alışılmış futbol programlarının aksine, samimi tartışmaların, kahkahaların yaşandığı, futbol ve taraftar kardeşliğini gözler önüne seren, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan bir program oldu.

Moderatör Şoray Uzun’un Şansal Büyüka taklidiyle açtığı program “Var’’ ekibinin coşkulu tezahüratları ile başladı.

Programda ilk olarak Fenerbahçe - Ankaragücü maçı masaya yatırıldı. Mesut Özil’in Fenerbahçe’ ye transfer olması ise “Var’’ ekibini ikiye böldü. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ ye vereceği katkılar tartışılırken, Erdem Baş’ın 32 yaşındaki futbolcu için “Bitmiş’’ sözleri, Fenerbahçeli Ceyhun Fersoy’u fena kızdırdı. Beşiktaşlı Etem Caner Karaüç ise çok konuşulan transfer için “1 senedir top oynamıyor Fenerbahçe’ ye geliyor” dedi.

Programda “Var’’ ekibini karşı karşıya getiren ise Beşiktaş - Galatasaray derbisi oldu. Trabzonsporlu Seymen Aydın, derbi maçı için “kötü futbol’’ yorumunu yaparken, onur dilber ise “tatsız!’’ dedi. Canlı yayın sırasında Aydın Sarman’ın bir anda topu alıp stüdyonun ortasına gelmesi ve maçta yaşanan pozisyonu anlatması herkesi şaşkına çevirdi.

Programda, bu zamana kadar yayınlanan futbol programlarının aksine yayın boyunca tartışma değil kahkaha hâkimdi. Ceyhun Fersoy’un Şota takliti tüm “Var’’ ekibini kahkahalara boğdu.

Emir Acartekin ise programa sonradan katılan isim oldu. Futbolu Bilen “Var’’ da ses getiren bir diğer konu ise Galatasaray teknik direktörü Fatih Terimin Yeni Malatyaspor maçının ardından söylediği “derin bir yalnzılık hissettim’’ cümlesi oldu.

Programda kimi zaman horon tepildi, kimi zaman tatlı atışmalar yaşandı. Onur Dilber burada Trabzonspor’ a küçük takım denmesine tepki gösterdi. Zaman zaman ise tezahüratlar yapıldı. Aydın Sarman’a yere yat diye bağırıyorlar. Ceyhun Fersoy’un Sumudica, Şota ve Yılmaz Vural taklitleri ise programda gülme krizlerine sebep oldu

3 saatlik canlı yayının ardından program başladığı gibi büyük bir enerji ile tezahüratlar eşliğinde sona erdi.

Futbolu Bilen “Var’’ , her Pazartesi 21.45’te 360 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.