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Medya

4 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Arka Sokaklar, Safir reyting sıralaması

4 Eylül 2023 Pazartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Arka Sokaklar, Safir, Güldür Güldür Show, Ejder Kılıcı, Aile Arasında, Recep İvedik 7 ve MasterChef All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 4 Eylül reyting sonuçları

5 Eylül 2023 Salı 09:23 - Güncelleme:
4 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Arka Sokaklar, Safir reyting sıralaması
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4 Eylül reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon ilk bölümü yeniden ekranlarda yer alırken, aynı saatlerde ATV'de Safir isimli dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanırken, TRT1' de yabancı sinema Ejder Kılıcı, Star TV'de Aile Arasında, Fox TV'de Recep İvedik 7 isimli yerli sinema filmleri ekrana geldi. TV8'de ise MasterChef All Star programı tüm heyecanıyla devam etti. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 4 Eylül 2023 reyting sonuçları

4 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür tekrar bölümü yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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