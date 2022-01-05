4 Ocak 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Esra Erol'da, MasterChef, Güldür Güldür Show reyting sıralaması

5 Ocak 2022 Çarşamba 10:28 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:28

4 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamı; Güldür Güldür Show, Hızlı ve Öfkeli 7, Uçuş Planı, MasterChef Türkiye, Mahrem, Destan ve Eski Köye Yeni Adet izleyenleriyle buluştu. Total izleyici grubunda ilk sırada Esra Erol'da yer alırken, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ikinci, Masterchef Türkiye ise 3. sırada yer aldı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 4 Ocak 2022 reyting sonuçları



4 Ocak 2022 Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

4 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Masterchef Türkiye aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Güldür Güldür Tekrarı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli il FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı sert yer aldı. İşte salı günü yayınlanan programların reyting sıralaması

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) KANAL D

6 ATV ANA HABER ATV

7 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 DESTAN OZEL ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KOVAN (T.S) TRT 1

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) KANAL D

6 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 UCUS PLANI (Y.S) STAR TV

10 KOVAN (T.S) TRT 1